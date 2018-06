Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban ar putea fi dat jos din fruntea PNL! Totul pentru ca Guvernul PSD sa fie schimbat, iar in locul lui sa fie pusa o echipa din care sa faca parte PNL, USR, PMP și partidul lui Victor Ponta, alaturi de UDMR și minoritați.Viorel Catarama, vicepreședinte al PNL Sector 2, a spus, joi…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, referitor la anuntul prim-vicepresedintelui PNL Sector 2, Viorel Catarama, care a spus ca nu va participa la mitingul de marti seara din Piata Victoriei, ca este "treaba lui daca nu a vrut sa vina".

- Un lider important al PNL dezaproba participarea liberalilor la protestele din strada și indemnul lansat de conducerea partidului catre toți membrii. Prim-vicepresedinte al PNL Sector 2, Viorel Catarama, a declarat marți, pentru Mediafax, ca nu va ieși in strada, așa cum indeamna liderul formațiunii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca o decizie privind votul parlamentarilor liberali in cazul propunerii lui Gabriel Vlase la sefia SIE a fost amanata in Biroul Executiv al partidului. "Am amanat o decizie. Asteptam introducerea pe ordinea de zi a acestui punct. In functie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, vineri fostului șef al statului, Traian Basescu, cu referire la ideea unei alianțe de dreapta promovata de liderul PMP, ca ar fi mai bine sa lase politica și sa se apuce de scris carți.''Nu cred ca cel mai bun promotor al unei astfel de idei poate…

- Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL Sector 2, cere demisia liderului formatiunii, Ludovic Orban, acuzandu-l ca a dus partidul intr-o situatie limita. Cererea vine in contextul in care s-a vehiculat ca Tudor Chirila ar putea fi o varianta de candidat pentru liberali la Primaria Capitalei, iar…

- Prim-vicepresedintele PNL Sector 2, Viorel Catarama, a anuntat duminica, la conferinta filialei Bucuresti, ca vrea sa fie candidatul PNL la alegerile din 2020 pentru Primaria generala. Catarama sustine ca sunt colegi care ii propun sa faca o alianta cu Dacian Ciolos, pe care il numeste „un impostor…

- "Pe acest acest domn Daniel Zamfir l-am numit repetat un socialist ratacit in PNL: Am spus si despre Dacian Ciolos ca prin masurile luate, cand a fost premier, s-a comportat ca un socialist. In mod natural apartin aceleiasi grupari care nu cred in forta partidului de a castiga singur batalia…