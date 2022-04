Viorel Cataramă, la cea mai importantă conferință despre crypto: Ne vom extinde mai mult spre Metaverse Afaceristul Viorel Catarama pare determinat sa continue investițiile in dezvoltarea noii sale divizii, numita Elvila Digital, care se va ocupa, in paralel cu Elvila SA, de comerțul cu mobila și intr-un format digital 3D. Se pare insa ca planurile afaceristului nu se opresc aici. Dupa ce a acționat deja asupra pieței, devenind primul retailer din Romania ce a anunțat ca accepta plata cu criptomonede, Elvila Digital pare sa continue drumul sau inovator, pașind pe blockchain catre Metaverse. Zilele trecute, Viorel Catarama, afaceristul ce controleaza grupul Elvila, a participat la cea mai importanta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

