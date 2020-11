Viorel Cataramă: Am pierdut milioane din cauza pandemiei Patronul Elvila, Viorel Catarama, spune ca a pierdut milioane din cauza restricțiilor impuse de pandemie, perioada in care nu a putut produce nimic in fabricile proprii. Catarama nu a precizat daca milioanele sunt euro sau lei, dar a aratat ca avuția familiei s-a redus. Prezent la emisiunea Denisei Rifai de la Romania TV, Viorel Catarama a declarat ca a fost obligat și sa concedieze dintre angajații pe care ii are. „Am pierdut cateva milioane. Sunt o mulțime de bani. Și va spun de ce am pierdut: pentru ca nu s-a mai putut munci, dreptul la munca a fost reprimat, pe langa alte drepturi. Piețele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

