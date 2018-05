Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL Sector 2, Viorel Catarama, a anuntat duminica, la conferinta filialei Bucuresti, ca vrea sa fie candidatul PNL la alegerile din 2020 pentru Primaria generala. Catarama sustine ca sunt colegi care ii propun sa faca o alianta cu Dacian Ciolos, pe care il numeste „un impostor…

- Deputatul PMP Constantin Codreanu va candida la alegerile pentru Primaria Chișinau, a anunțat, miercuri, fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu. Codreanu va candida din partea Partidul Unitații Naționale, iar pe afișele electorale va aparea alaturi de Basescu, scrie Deschide.md . Deputatul in…

- "Pe acest acest domn Daniel Zamfir l-am numit repetat un socialist ratacit in PNL: Am spus si despre Dacian Ciolos ca prin masurile luate, cand a fost premier, s-a comportat ca un socialist. In mod natural apartin aceleiasi grupari care nu cred in forta partidului de a castiga singur batalia…

- Klaus Iohannis este candidatul PNL la președinție pentru alegerile din 2019. Aceasta este decizia adoptata, duminica, de Consiliul Național al PNL. Totodata, forul de conducere al partidului a validat ca Ludovic Orban, președintele PNL, sa fie susținut pentru funcția de premier, in cazul in care liberalii…

- Procurorii cer ca Ludovic Orban sa fie condamnat la inchisoare executare. Asta dupa ce in prima instanța liderul PNL a fost achitat de judecatorii Inaltei Curți. Urmeaza ca Ludovic Orban sa aiba și el un cuvand de spus in termenul procesului, iar mai apoi judecatorii sa ia o decizie. Potrivit…