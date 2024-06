Violonistul Ara Malikian susține un concert extraordinar la Timișoara Violonistul Ara Malikian va susține un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare marți, 30 iulie, de la ora 20, in Parcul Rozelor. Cu un look și o agilitate de spadasin, Ara Malikian este un om-spectacol, care propune un show de vioara total atipic. Maestru excentric, care se dueleaza continuu cu marii artiști […] Articolul Violonistul Ara Malikian susține un concert extraordinar la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aura Twarowska va susține un concert special in cadrul celei de-a 19-a ediții a Festivalului Muzicii de Camera de la Timișoara, care reprezinta o premiera. „Așa cum am promis, dupa ce am cantat in 16 limbi straine, urmeaza nr 17, o limba straina de care m-am temut tare și a carei abordare am amanat-o…

- Trupa timișoreana The Case, va susține un concert inedit pe data de 25 mai, in Szeged, in cadrul unui eveniment desfașurat cu ocazia celebrarii Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023. Evenimentul din Ungaria se va desfașura la Szegedi Partfurdo cu incepere de la ora 19 și este organizat…

- Formația britanica Henge va susține un concert de neratat la Timișoara. Colectivul muzical de inspirație cosmica Henge va urca pe scena, aducand in prim-plan fuziunea lor unica de space rock, muzica electronica și groove intergalactic, iar cu ritmurile lor pulsatorii și energia lor contagioasa trupa…

- Formația BCUC (Bantu Continua Uhuru Consciousness ) va susține un concert extraordinar la Timișoara, maine 17 aprilie, cu incepere de la ora 20, la M2 Event Venue, evenimentul fiind inclus in turneul european pe care trupa din Africa de Sud il intreprinde pentru promovarea noului album Elektronikalizer.…

- Unul din invitații speciali ai evenimentului Banaton Fest, muzicianul Pera Todorovici , reprezinta Timișoara in cadrul emisiunii – concurs „Nikad nije kasno” (Niciodata nu e prea tarziu) difuzata de televiziunea Prva TV din Serbia in mai multe țari balcanice și are nevoie de votul melomanilor pentru…

- Solista timișoreanca Lia Burg va susține un concert puțin diferit fața de ceea ce a avut pana acum – un concert pre-Camino, o seara de muzica live și de storytelling, in care spectatorii pot afla ce este Camino de Santiago și totodata o pot susține pe Lia sa parcurga cei 900 km pe jos, in […] Articolul…

- Alexandra Cebotar, artista din Republica Moldova care e cunoscuta de melomani drept Prima Dragoste, va susține un concert extraordinar la Timișoara la sfarșitul acestei saptamani, evenimentul fiind inclus in cadrul celei de-a 24-a ediție a Festivalului Cultural „Zilele Basarabiei”. Cu o voce puternica…

- Duminica, atunci cand credincioșii catolici celebreaza Invierea Domnului, la Timișoara se va deschide Targul de Paști. Evenimentul va dura pana in 6 mai, iar Casa de Cultura a Municipiului a pregatit mai multe manifestari.