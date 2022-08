Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Nartea este cunoscut tuturor din seriale de televiziune de succes. Recent, a devenit alaturi de cei dragi imaginea NN Romania intr-o campanie a carui insight se leaga cumva și de experiența sa personala. Libertatea a stat de vorba cu Adrian pentru a scoate la iveala detalii din culise. Libertatea:…

- Nu a grabit nicio etapa, s-a bucurat din plin de fiecare clipa alaturi de fiica sa, dar acum ca a incheiat alaptarea, Gina Pistol vrea sa iși recapete silueta dupa naștere. Cu sprijinul medicilor, vedeta a gasit o soluție care nu presupune nici mult timp și nici un efort considerabil. Este vorba despre…

- Andreea Marin are mereu cuvinte de lauda la adresa fiicei sale, Violeta, in varsta de 14 ani. Dupa divorțul de Ștefan Banica, fetița a ramas in grija mamei sale, insa a pastrat o relație buna cu tatal ei. Vedeta a dezvaluit cum se ințelege Violeta cu Adrian Brancoveanu. Cand vine vorba despre fiica…

- Multa lume se intreaba ce relație are Violeta, fiica Andreei Marin cu iubitul mamei sale, Adrian Brancoveanu. Vedeta a marturisit ca fiica ei se ințelege destul de bine și cu Stefan Banica Jr, tatal ei, dar și cu partenerul sau, Adrian Brancoveanu.

- Denisa Filcea este o persoana foarte optimista și mereu cu zambetul pe buze. Recent, ea a adus pe lume primul copil și traiește clipe minunate alaturi de cea mica și de Flick, partenerul ei de viața. Viața de proaspata mamica nu o sperie, iar recent a vorbit despre cum este pentru ea noua etapa a vieții…

- Au trecut doar cateva zile de cand Marisa Paloma și-a botezat fiica și a trait cel mai emoționant moment din viața ei, astfel ca azi a venit cu vești noi, de data aceasta care aduc zambetul pe buze fanilor. Frumoasa vedeta și partenerul ei de viața au ales sa plece in prima vacanța alaturi de fiica…

- Recent, Florin Salam s-a casatorit cu Roxana Dobre, iar fiica lui, Betty, i-a fost alaturi in ziua cea mare. Tanara artista a vorbit despre relația pe care o are cu actuala soție a tatalui ei. Dupa moartea Ștefaniei, Florin Salam și-a refacut viața alaturi de Roxana Dobre, femeia cu care are trei copii.…

- Andreea Marin este foarte mandra de fiica ei și a lui Ștefan Banica. De curand, Violeta a participat la un concurs de cultura generala și s-a calificat pentru faza internaționala. Andreea Marin a avut grija ca fiica ei sa aiba o educație aleasa, iar Violeta a fost dintotdeauna un copil cuminte și ascultator.…