Violeta Alexandru va propune publicarea tuturor spaţiilor comerciale de stat care pot fi închiriate Liderul PNL Bucuresti, Violeta ALexandru, s-a intalnit, luni, cu reprezentantii comerciantilor de la metrou și anuntat ca va propune publicarea tuturor spatiilor comerciale de stat care ar putea fi inchiriate. „M-am intalnit cu reprezentantii comerciantilor de la statiile de la Metrou din Bucuresti. In unele cazuri demolarile par a se fi facut fara anunt prealabil. Unii comandasera si platisera marfa si au ramas cu ea nestiind ca urmeaza inchiderea. Unii au ramas cu rate la credite pentru afacerile lor. Pentru altii, era singura sursa de venit, chiar pentru intreaga familie. Sunt realitati ale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Secției II Civile din cadrul Judecatoriei Sectorului 1 București au respins vineri, 16 aprilie, acțiunea formulata in instanța de comercianții de la metrou, conform portalului instanțelor de judecata, informeaza G4Media . Decizia nu este definitiva și poate fi atacata in apel. Asociația…

- Dezafectarea spatiilor comerciale de la metrou continua, sambata seara, la statia Piata Unirii, iar sindicalistii de la metrou reclama incalcarea legii. Acestia i-au transmis un mesaj de multumire lui Ludovic Orban, mai ales pentru atitudinea avuta fata de ministrii USR PLUS. ”Catalin Drula…

- Evacuarea spatiilor comerciale de la metrou a continuat joi seara, cu cele de la statia Pipera, dupa ce, in urma cu o zi, au fost dezafectate cele de la statia de metrou Stefan cel Mare, pe fondul protestelor ceor care aveau magazine in incinta statiei. Evacuarea de la statia Pipera este fara…

- Spatiile comerciale din statia de metrou Sefan cel Mare sunt demolate, in conditiile in care Metrorex a avertizat ca ar urma sa inceapa in aceasta saptamana procedurile de evacuare a acestor spatii - detinute de firma sindicatului - in conditiile in care termenul acordat pentru eliberarea acestora a…

- Metrorex ar urma sa inceapa, in aceasta saptamana, procedura de evacuare a spațiilor comerciale de la metrou, dupa ce termenul acordat pentru eliberare a expirat in 2 aprilie. Spațiile comerciale de la...

- Actiunea de protest de la metrou a fost organizata ca urmare a nemultumirilor sindicalistilor determinate de intentia Metrorex de a micsora salariile angajatilor si de a disponibiliza personal si nu are legatura cu situatia spatiilor comerciale, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele Unitatea…

- Premierul Florin Cițu il acuza pe șeful sindicatului de la metrou, Ion Radoi, ca a blocat, vineri, circulația metrourilor. „Un fost deputat PSD, care vede ca ii dispar sinecurile, face un protest ilegal. Despre asta este acțiunea ilegala care a blocat metroul in aceasta dimineața. Din punctul meu de…

- La Metrorex a avut loc astazi o ședința a Consiliului de Administrație. Conform surselor Puterea, managementul va trebui sa solicite un control ISU la toate spațiile comerciale ale Metrorex pentru a stabili daca sunt respectate normele de siguranța. De asemenea, vor fi scoase la concurs mai multe funcții…