Violeta Alexandru: Următoarea creștere a pensiilor va fi anul viitor. Care este strategia Guvernului "Guvernul a anunțat la inceputul anului ca pentru 2021 nu va opera o creștere a pensiilor și a pus accent pe investiții. Aceștia nu sunt bani pentru primari sau președinții de Consilii Județene, nu sunt pentru danșii personal, cu pentru investiții in comunitațile respective, absolut necesare, de bun-simț intr-o comunitate civilizata. Echipa a pus accent pe investiții ca sa poata genera resurse pentru a putea face creșteri sustenabile de pensii. Urmatoarea creștere va fi anul viitor.Orice ministru cere mai mulți bani, dar in cadrul unor discuții pe care le are in echipa guvernamentala.

