Stiri pe aceeasi tema

- Numarul contractelor de munca suspendate a crescut la aproximativ 250.000, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. Libertatea a scris pe larg ce inseamna somajul tehnic si cine poate beneficia de acesta. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat ca se asteapta ca acest…

- Numarul contractelor de munca suspendate a crescut la aproximativ 250.000, a declarat, duminica, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, adaugand ca Executivul este pregatit sa adopte noi masuri in functie de cum va evolua aceasta situatie, potrivit AGERPRES."Urmarim zilnic…

- Un numar de 200.000 de contracte de munca suspendate au fost inregistrate la nivelul acestei saptamani, a declarat, vineri, ministrul Muncii, Violeta Alexandru. ‘Din datele pe care le avem la dispozitie in Registrul electronic al evidentei salariatilor, REVISAL-ul asa cum este cunoscut, evidenta pe…

- "Din datele pe care le avem la dispozitie in Registrul electronic al evidentei salariatilor, REVISAL-ul asa cum este cunoscut, evidenta pe care o avem la nivelul acestei saptamani ne arata un numar de 200.000 de contracte de munca suspendate. Sigur este o situatia grava.Ne-am pregatit cu o estimare…

- Un numar de 200.000 de contracte de munca suspendate au fost inregistrate la nivelul acestei saptamani, a declarat, vineri, ministrul Muncii, Violeta Alexandru. "Din datele pe care le avem la dispozitie in Registrul electronic al evidentei salariatilor, REVISAL-ul asa cum este cunoscut, evidenta…

- Ce masuri economice propune Guvernul, pentru a ajuta mediul de afaceri. Garanții de stat pentru IMM-uri și masuri pentru angajatori și angajații in șomaj tehnic Executivul intentioneaza sa acorde IMM-urilor garantii pentru a avea acces la capital de lucru cu dobanda zero, in valoare de maximum 10 milioane…

- Executivul pregateste primele propuneri de masuri din cadrul starii de urgenta si va urma un prim val de masuri pentru angajatori, dar si pentru angajatii nevoiti sa intre in intrerupere temporara a activitatii, a scris duminica, pe pagina sa de Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta…

- Se discuta despre marirea pensiilor sau, mai degraba, despre amanarea maririi pensiilor, dintotdeauna. Guvernul Orban a incercat sa vina la inaintare cu o sumedenie de argumente pentru a justifica lipsa banilor pentru gesturi atat de generoase Din fericire pentru pensionari, aceștia au in sfarșit o…