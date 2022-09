Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul partidului Forța Dreptei Violeta Alexandru anunța ca a inregistrat amendamentele prin care taxarea contractelor part-time sa se faca pentru exact cat se muncește: „Niciun leu in plus. Aceasta e abordarea corecta”.

- Numarul contractelor de munca full-time a crescut dupa anuntul privind taxarea si impozitarea contractelor part-time la nivelul salariului minim pe economie, in data de 4 august fiind inregistrate 5.621.537 astfel de contracte, cu 27.974 mai multe fata de 31 iulie 2022, conform datelor publicate de…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a explicat vineri ca taxarea contractelor part-time la nivelul salariului intreg este necesara pentru ca „oamenii pana la urma muncesc 8 ore, multi dintre ei in spatele unui contract de 2 ore”.

- Deputatul PNL Tudor Polak a afirmat ca nici el nu intelege masura privind supraimpozitarea contractelor part-time. ”Personal, nici eu nu inteleg supraimpozitarea contractelor part-time, am fost si secretar de stat in Ministerul Muncii si chiar am militat foarte puternic pentru eliminarea supraimpozitarii…

- Deputatul PNL Tudor Polak a declarat, miercuri, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca ministrul de Finante este cel care trebuie sa explice de ce se dorește supraimpozitarea contractelor part-time. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Jurnalista TV8, Mariana Rața, a ciștigat procesul de judecata cu fostul deputat roman, condamnat penal pentru acte de corupție, Cristian Rizea. Penalul, care a fugit din Romania și s-a refugiat la Chișinau, a fost obligat de magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Centru, sa dezminta minciunile despre…

- Liderul AUR, George Simion, a avut un dialog savuros cu o tanara din Congo care traieste in Bucuresti, in timp ce se afla blocat pe Aeroportul din Chisinau, dupa ce nu i s-a permis accesul pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a participa la sedinta comuna a Parlamentelor roman si moldovean. Deputatul…

- Deputatul PAS, Dumitru Alaiba, indeamna cetațenii sa nu creada pe cei „care pina acum ii furau”, referindu-se la creșterea prețurilor, informeaza Oficial. El spune ca in toata Europa (sau chiar lume) prețurile la motorina au crescut din cauza razboiului și doar in Moldova – din cauza PAS-ului. {{618935}}„Este…