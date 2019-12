Stiri pe aceeasi tema

- Prima solutie pentru criza demografica este cresterea infrastructurii de sprijinire a familiei, de genul creselor si gradinitelor apropiate de locurile de munca, infrastructura care sa faciliteze intoarcerea parintilor in activitatea profesionala dupa ce au copii, a declarat ministrul Muncii si Protectiei…

- Situatia in care persoane in varsta de 45 de ani, in plina forma de munca, se pensioneaza din sistemul public si revin sa se angajeze tot in sistemul public este profund injusta, iar acesta este sensul interdictiei cumularii pensiei cu angajarea in sistemul public, a declarat ministrul Muncii si…

- Cresterea salariului de baza minim brut pe tara a fost decisa la finalul unei sustinute activitati de analiza si nu din pix, pe calcule electorale, potrivit ministrului Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. Executivul a aprobat in sedinta de vineri seara HG pentru stabilirea…

- Ce fac autoritațile pentru ca persoanele cu dizabilitați sa aiba o viața decenta? Aflați de la secretarul de stat al Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Djulieta Popescu.

- O delegatie din Bucovina, din care au facut parte mai multi primari si oameni de cultura, a fost primita pe 1 Decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei, la Palatul Victoria, de secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, si ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. Intrevederea…

- Vicepremierul Raluca Turcan a dat asigurari ca pensiile romanilor vor fi platite la timp și nu vor exista intarzieri nici in privința salariilor.Citește și: Gheorghe Piperea prezice efecte catastrofale ale 'aliantei' dintre Isarescu, Iohannis si Orban „Toate angajamentele asumate prin…

- Pusa la zid de Marius Budai, fost ministru al Muncii și Justiției Sociale, noua șefa a ministerului a desființat total acuzațiile extrem de grave ale pesedistului.Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale in Guvernul Orban, arunca-n aer scandalul privind... Citește AICI cum ARUNCA-N…