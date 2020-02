Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, duminica, chestionata despre posibilitatea ca PNL sa suțina un candidat din afara partidului, pentru Primaria Capitalei, ca „exista o discuție in acest gen”, dar personal, ea nu crede ca lucrurile vor merge in aceasta direcție.„Așteptam sondajele…

- ”Oameni buni, se poate!Nu va pierdeți speranța. Putem schimba lucrurile in Romania. Da, cu multa truda, cu atacuri din partea celor care ar vrea sa țina Romania in loc.Foto 1 - casa de pensii din București acum 2 saptamani. Foto 2, 3,4 - casa de pensii din București astazi.Aceasta sunt eu: las rezultate…

- Fierbere mare in PSD Gorj, dupa ce organizația județeana a comandat un nou sondaj pentru desemnarea candidatului la alegerile locale, din vara acestui an, pentru postul de primar al municipiului Tg-Jiu! Din acest sondaj lipsesc cele trei nume vehiculate pana acum ca posibili candidați…

- Ionel Danca a declarat, luni, intrebat daca PNL ar putea susține un candidat din partea USR-PLUS pentru Primaria București, ca liberalii iși doresc un candidat propriu și ca nu au existat inca discuții cu alte partide pe tema alegerilor pentru Primaria București, anunța MEDIAFAX."Nu am avut…

- ”De unde rezulta ca Rareș Bogdan spunea adevarul, Guvernul Orban se pregatește sa plece inainte de alegerile locale”, concluzioneaza Lia Olguța Vasilescu. Premierul Ludovic Orban a anunțat luni ca in perioada urmatoare va purta discuții cu liderii partidelor parlamentare in vederea declanșarii alegerilor…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care este lider al PNL Bucuresti, a anuntat, intr-un interviu la Digi24, ca partidul va avea propriul candidat la alegerile locale din vara acestui an. "Modul in care muncim in acest moment in PNL București ne obliga sa avem un candidat susținut de Partidul Național…

- Conducerea Alianței USR PLUS a avut luni o intalnire pentru a discuta procedura de desemnare și calendarul. Dupa ședința, candidatul PLUS pentru primaria București, Vlad Voiculescu, a vorbit despre posibilitatea unei candidaturi comune cu PNL, insa cu condiția ca liberalii sa iși trimita candidatul…

- Zeci de liberali protesteaza, vineri, in fața Primariei Capitalei, fața de situația din București in ceea ce privește apa calda și caldura și ii cer primarului Gabriela Firea termene precise in ceea ce privește rezolvarea acestor probleme. Totul in condițiile in care avariile raportate…