- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a subliniat ca „PSD a sugerat ca nu sunt bani de pensii”, deși problema este una „de perspectiva”, ce ar putea deveni realitate abia in 30 de ani, poate „și mai mult”.

- Fostul ministru al Muncii, Olguta Vasilescu, a facut declaratii in exclusivitate la Romania TV: - Guvernul Orban a redus cu 10% ajutoarele pentru fermieri. - Este inadmisibil sa vii cu cresterea virstei de pensionare la 70 de ani. - Avem un guvern iresponsabil. - Dumneavoastra…

- Sistemul de pensii se afla intr-un pericol iminent in conditiile scaderii simtitoare a numarului persoanelor active, astfel ca populatia trebuie incurajata sa economiseasca bani pentru pensie prin sistemul de pensii administrat privat, care confera mai multa siguranta contribuabililor datorita trasabilitatii…

- Situatia in care persoane in varsta de 45 de ani, in plina forma de munca, se pensioneaza din sistemul public si revin sa se angajeze tot in sistemul public este profund injusta, iar acesta este sensul interdictiei cumularii pensiei cu angajarea in sistemul public, a declarat ministrul Muncii si…

- Zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 vor fi declarate libere, dupa cum a anuntat premierul Ludovic Orban, la inceputul sedintei de guvern de vineri dimineata. "Doamna ministru Violeta Alexandru, este pregatit proiectul pentru declararea 27 decembrie si 3 ianuarie zile libere?", l-a…

- Propuneri privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul in sistemul public au fost prezentare membrilor Executivului, vineri seara, de catre ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care a facut loc unor excepții.