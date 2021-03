Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Adrian Wiener, cel care era favoritul intern al partidului pentru funcția de ministru al Sanatații, care a fost obținuta de PLUS pentru Vlad Voiculescu, a postat pe pagina sa de Facebook un set de precizari despre bugetul Sanatații in anul 2021, așa cum este propus in legea publicata de…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila sustine ca ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, nu a reusit in 6 saptamani nici macar sa demareze cateva proceduri care sa asigure siguranta pacientilor in spitalele COVID, dar si non-COVID, mai ales acolo unde exista surse de oxigen. "Vlad Voiculescu, in cele 6 saptamani…

- Deputatul PSD Bogdan Ivan ii cere ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, sa demisioneze din funcție, fiindca doar așa acesta va recunoaște ca este o problema in sistem și totodata ar arata puțina compasiune, familiilor victimelor de la Spitalul Matei Balș. „Daca dezastrele de acum s-ar fi petrecut…

- Deputatul USR PLUS Iulian Bulai si-a aratat, luni seara, sustinerea pentru ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, dupa ce PSD a cerut demisia acestuia. „Ultimii trei ministri ai Sanatatii de la PSD sunt anchetati pentru coruptie”, a scris deputatul pe Facebook, afirmand ca aceste lucruri ar trebui cunoscute…

- Deputatul PNL Florin Roman ii cere ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, sa raspunda care sunt persoanele vinovate si privilegiatii care au sarit peste rand la vaccinarea impotriva Covid-19. "Am aflat cu stupoare, chiar prin vocea ministrului Sanatatii, ca 30% dintre cei care s-au vaccinat sunt persoane…

- Prim-vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, a cerut miercuri intr-o postare pe Facebook, in numele partidului, demisia ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, pe motiv ca acesta ar fi „un veritabil subminator al campaniei de vaccinare” importiva Covid-19, pe care „o decredibilizeaza prin minciuni penibile”.

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, acuza ca numeroși medici rezidenți nu au fost incluși in campania de vaccinare, care a inceput pe 27 decembrie. ”Ma bucur ca a inceput campania de vaccinare impotriva virusului SARS-CoV-2, iar personalul medical se afla in prima categorie aleasa pentru a beneficia de…

- Numeroși medici rezidenți care lucreaza in spitale nu au fost incluși pe lista persoanelor care urmeaza sa fie vaccinate anti-COVID in aceasta perioada, susține deputatul PSD Alexandru Rafila, potrivit HotNews. Rafila se declara bucuros ca a inceput campania de vaccinare impotriva virusului SARS-CoV-2,…