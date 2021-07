Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Alexandru, actualul președinte al PNL București, și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat. Alexandru, fost ministru al Muncii, il va avea contracandidat pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6. Violeta Alexandru este susținatoare declarata a lui Ludovic Orban la șefia PNL, in…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, si-a depus vineri candidatura pentru funcția de președinte al PNL Bucuresti, el mergând însoțit de premierul Florin Cîțu, candidat la șefia partidului alaturi de Ludovic Orban, la congresul din septembrie. "Mi-am depus astazi candidatura pentru…

- Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 și președintele PNL sector 6, și-a depus astazi candidatura la șefia PNL București, anunța Florin Cițu intr-o postare pe Facebook. Cițu ii adreseaza lui Ciucu și...

- Ludovic Orban ar fi fost bruscat de oamenii de paza de la conferința pentru alegerile la sectorul 4 București, imediat dupa ce și-a finalizat discursul. Actualul președinte al PNL a ținut sa le spuna colegilor de la sectorul 4 doar cateva cuvinte, astfel ca discursul sau s-a terminat destul de repede.…

- Avocatul Adrian Cuculis ii scrie pe Facebook primarului Nicușor Dan. Vadit indignat de aparițiile tot mai dese ale șobolanilor in Capitala, avocatul a scris pe pagina sa de Facebook un mesaj in care il anunța pe primarul general ca intenționeaza sa il dea in judecata pentru dezinsecția facuta “la mișto”…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, participa, vineri dupa-amiaza, la alegerile filialei sector 5 București, deși membru ale acesteia este premierul Florin Cițu, contracandidatul sau la șefia partidului. Florin Cițu nu a venit la alegerile filialei sale, ci a preferat sa asiste la cele de la Vaslui, unde…

- De la 1 iulie au inceput alegerile interne in PNL, primul județ care iși alege șeful filialei fiind Suceava. Aici a venit premierul Florin Cițu, joi, iar contracandidatul sau, actualul președinte al PNL, Ludovic Orban, și-a anunțat prezența la alegerile din filiala sector 1 București, tot joi, la ora…

- Congresul PNL din septembrie este precedat de lupta interna pentru șefia organizațiilor teritoriale care vor alege noua echipa de conducere a partidului. Iar una dintre cele mai dure batalii se poarta la București, unde Rareș Bogdan și Ciprian Ciucu iși disputa fotoliul de lider. Recent, Ciprian Ciucu…