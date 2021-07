Fostul ministru liberal al Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca si-a depus candidatura pentru un nou mandat la sefia PNL Bucuresti, precizand ca obiective pe linie de partid "curatenie" in filiale si promovarea pe criterii de "meritocratie", iar ca proiect politic extern "legea Capitalei". "1 an a fost mandatul meu de presedinte ales al PNL Bucuresti. Acum mi-am depus candidatura pentru un mandat plin. (...) Principalul meu proiect politic intern: curatenie in filiale (stiu bine ce am preluat) si meritocratie in promovare. Fara teama sau constrangeri pentru cei care au incredere in ei. Principalul…