Violeta Alexandru: Salariul minim trebuie să crească în baza productivităţii muncii Ministrul desemnat pentru Munca i-a intrebat pe parlamentarii PSD de ce anume nu au propus o majorare mai mare a salariului minim decat cea prevazuta in proiectul publicat recent de Ministerul Muncii din cadrul guvernarii PSD. 'Am vazut proiectul dumneavoastra. Intrebarea mea este cum ati ajuns aceasta suma pentru majorarea salariului minim? De ce nu mai mult? Nu doriti sa cresteti salariul minim mai mult? Raspunsul meu este urmatorul: acest salariu minim trebuie sa creasca in baza unui mecanism obiectiv si sa fie ferit de calcule electorale. Sunt de parere ca trebuie sa existe un mecanism… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

