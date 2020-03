Violeta Alexandru: Rezultatul testului este negativ

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat, pe Facebook, ca rezultatul testului facut la Institutul "Matei Bals" pentru coronavirus a iesit negativ."Rezultatul testului: negativ. Ne intoarcem la munca", a scris Violeta Alexandru, vineri seara, pe pagina sa de Facebook.Sursa foto: Facebook…

- Ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat, pe Facebook, ca rezultatul testului facut la Institutul "Matei Bals" pentru coronavirus a iesit negativ, ea urmand sa se intoarca la munca.

- "Rezultatul testului: negativ.Ne intoarcem #lamunca", a scris ministrul Muncii pe Facebook.Testarea vine in contextul in care un senator PNL a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Vergil Chițac face parte din Biroul Permanent Politic Național al PNL, iar luni s-a aflat in Parlament.Ca atare, și…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta ca testul pe care l-a efectuat pentru coronavirus a iesit negativ."Rezultatul testului: negativ. Ne intoarcem #lamunca", scrie ministrul pe Facebook.

- Ludovic Orban a anunțat decizii de ultima ora in PNL dupa ce senatorul Virgil Chițac a fost infectat cu coronavirus, scrie G4Media : Vergil Chițac e pozitiv pentru coronavirus. Toți membrii Biroului Permanent Național al PNL se vor izola la domiciliu. Toți senatorii PNL au obligația sa se autoizoleze.…

- O dezvaluire-bomba arunca-n aer anunțul facut de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru! Se rastoarna total ceea ce se știa pana acum.Adevarul a fost scos la suprafața.Citește AICI dezvaluirea care DINAMITEAZA anunțul facut de ministrul Violeta Alexandru - Adevarul a fost scos la…

- La doar cateva ore de la intalnirea cu premierul Ludovic Orban, presedintele Klaus Iohannis a decis sa cheme toti ministrii la raport. Au avut loc discutii intre Klaus Iohannis si ministrii din cabinetul Orban, pe tema proiectelor pentru anul 2020, dar si legat de problemele intampinate pana acum la…

- Plata pensiilor pe luna ianuarie este in plina desfașurare. Bancile au efectuat platile pensiilor, iar Posta a livrat deja aproape jumatate din pensiile la domiciliu. Asta a anuntat sambata seara ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pe pagina sa de Facebook, informeaza Agerpres. „Bancile au facut platile…