Violeta Alexandru reduce drastic posturile din Ministerul Muncii

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta intr-o postare pe Facebook ca se afla in mijlocul unei reorganizari profunde in Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), iar noua organigrama va avea cu 101 posturi mai putine, respectiv se va ajunge la 323 de la 424 de posturi."Am ajuns,…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta intr-o postare pe Facebook ca se afla in mijlocul unei reorganizari profunde in Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), iar noua organigrama va avea cu 101 posturi mai putine, respectiv se va ajunge la 323 de la 424 de posturi. ‘Am ajuns, dupa saptamani…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta intr-o postare pe Facebook ca se afla in mijlocul unei reorganizari profunde in Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), iar noua organigrama va avea cu 101 posturi mai putine, respectiv se va ajunge la 323 de la 424 de posturi. "Am ajuns, dupa saptamani…

- "As dori sa punctez faptul ca echipa guvernamentala a gasit astazi solutia, prin adoptarea unei hotarari de Guvern, pentru ca salariatii inspectoratelor teritoriale de munca sa-si poata primi salariile integral aferente lunii noiembrie, respectiv sa se poata plati taxele aferente acestor salarii",…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat in aceasta seara, ca pregateste un proiect de lege prin care se interzice cumularea pensiei cu salariul de la stat: "Dupa ce primeste pensia, se angajeaza tot intr o institutie publica, de unde vine concluzia ca poate munci" "Da,…

- La nivelul Ministerului Muncii au fost atrase numai putin peste jumatate din fondurile externe nerambursabile, dupa primele 10 luni, arata ministrul de resort, Violeta Alexandru, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. „Fac tot ceea ce pot pentru a salva cat mai mult din situația grava preluata”,…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat joi, pe pagina sa de Facebook, ca a luat decizia de o numi pe Madalina Turza in functia de presedinte - secretar de stat al Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii. "Am luat decizia pentru…

- Ministerul Muncii impreuna cu Ministerul Finantelor si-au propus ca intr-o luna sau doua sa finalizeze si sa supuna dezbaterii publice proiectul privind nivelul pana la care sa creasca salariul minim incepand din 1 ianuarie 2020, a declarat joi ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru."Am…