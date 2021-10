Stiri pe aceeasi tema

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, a transmis vineri un mesaj de condoleante familiilor indoliate si insanatosire grabnica tuturor celor afectati de incendiul de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta si a accentuat ca astfel de lucruri nu trebuie sa se mai repete. "Am aflat cu durere despre…

- George Lupu (b1tv.ro) Aflat in Germania, Klaus Iohannis a reacționat vineri la tragedia care a avut loc la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța,in timpul participarii la evenimentul „Forumul European Carol cel Mare”. Acesta a spus celor prezenți la eveniment ca in Romania a vut loc „o mare nenorocire”…

- ​Președintele Klaus Iohannis se declara „ingrozit" de tragedia de la Constanța și susține ca „statul roman a eșuat in misiunea sa fundamentala de a-și proteja cetațenii". „Sunt ingrozit de tragedia care a avut loc in aceasta dimineața la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Este o noua…

- Deputatul Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii, atrage atentia ca liberalii se afla la guvernare, in contextul unei noi tragedii intr-un spital public. „Mor oameni sub guvernarea noastra. Ce rusine sa ne tot gasim scuze”, spune Alexandru. „Daca aud, din nou, ca s-a trimis Corpul de control dupa…

- Deputatul PNL Violeta Alexandru a comentat, intr-o postare pe Facebook, tragedia de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta, ea criticand dur actuala guvernare, despre care spune ca nu mai are nicio scuza si mentionand ca in sistemul public, mereu e de vina altcineva. ”Daca aud, din nou, ca s-a…

- Drama care s-a produs la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, in urma careia șapte oameni au murit, a ingrozit o țara intreaga. Pe masura ce trec orele, apar noi reacții la nivel politic, dupa incendiul soldat cu mai multe decese in randul pacienților aflați la aceasta unitate spitaliceasca.…

- In urma tragediei de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru a postat, vineri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj izbitor de sincer, despre cum ceea ce se intampla in sistemul public duce la pierderi de vieți. ”Nu avem nicio scuza. Mor oameni sub guvernarea…

- Președintele Klaus Iohannis a avut o prima reacție de la tragedia de la ATI Constanța, unde pana acum au murit noua oameni. "Sunt ingrozit de tragedia care a avut loc in aceasta dimineața la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Este o noua drama teribila care confirma infrastructura…