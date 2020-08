Violeta Alexandru: PSD a depus 13 contestații la candidaturile și listele PNL București Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a criticat duminica demersul PSD de a-i bloca pe candidatii liberali prin 13 contestatii depuse împotriva listelor de consilieri si candidatilor la functiile de primari de sectoare, transmite Agerpres

"PSD, de frica, a încercat sa ne blocheze depunând 13 contestatii. (...) PSD a depus contestatii pentru ca PNL Bucuresti este principala forta politica cu care are o competitie. PNL este forta politica ce poate învinge PSD în Capitala. PSD a dus Capitala în faliment si ne pune în situatia de a munci serios,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

