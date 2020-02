Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii Violeta Alexandru afirma, dupa alegerea la sefia PNL Bucuresti, ca urmeaza lucruri si mai bune, bazate pe forta celor care cred in modul sau de a face politica, cu decenta. ”fara kitsch si aroganta - marca PSD”. ”Orice o fi fost din USL la Bucuresti, in trecut - se opreste aici”,…

- Zi cenușie, fara relief, fara margini, ca un obiect cazut in mal. Merg, ca de atatea ori, de la Sangeru, spre București. Manastirea Ghighiu e in stanga, cu zidurile ei masive și turla mare care se se iscalește in cerul tulbure azi. Aseara, prietena mea Cristina Sebastian, director al Colegiului ”George…

- Actiunile culturale incluse in proiectul Timisoara Capitala Culturala au fost prezentate premierului Ludovic Orban, in cadrul unei vizite la Bucuresti. Oficialul a fost informat asupra modului de finantare a proiectelor, din bugetul central, asupra angajamentelor financiare asumate de guvern, cu accent…

- A venit lainterviu ținand in mana un carnețel cu coperți din piele. Graham Perolls, omulcare a adus in Romania conceptul de ingrijire paliativa, inființand in 1992, laBrașov, HOSPICE Casa Speranței. Citisem ca aprimit, de la Regina Angliei, pentru actele sale de caritate, doua distincțiimajore. Ordinul…

- “The Next Pitbull” va lupta la Gala Colosseum Tournament, care va fi gazduita de Sala Polivalenta din București, in data Post-ul Dambovițeanul Marian “The Next Pitbull” Dinu promite ca va caștiga prin KO! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In Romania, botezul asfaltului vine extrem de tarziu. Uneori, chiar si la aproape un deceniu de la demararea unei constructii. Este si cazul podului Ciurel din Bucuresti care a primit primul strat de asfalt la noua ani distanta de la demararea proiectului.

- Initiat si organizat de postul public de radiodofuziune, Gaudeamus, „cel mai citit targ de carte de la cel mai ascultat radio”, va avea loc in intervalul 20 – 24 noiembrie, in premiera in Pavilionul B2 Romexpo, recomandarile MEDIAFAX remarcand deopotriva dezbaterile zilei și reluari ale clasicilor,…