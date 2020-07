Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a afirmat, joi seara, ca isi doreste ca PNL sa castige alegerile locale in Capitala, alaturi de Nicusor Dan. ”Este multa treaba de facut in Capitala”, a firma Alexandru, care a anuntat ca managerul de campanie al PNL Bucuresti pentru alwgerile locale…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, crede ca Robert Negoița a acționat pripit când a anunțat ca nu va mai candida din partea PSD la alegerile locale, dar este înca membru PSD și ca înca discuta cu el despre o candidatura. Ciolacu a spus ca spera ca Robert Negoița sa…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a declarat marti ca in Bucuresti se face doar spectacol din ban public si mai putin treaba concreta pentru ca cetatenii sa traiasca civilizat. Ea a criticat-o foarte dur pe Gabriela Firea, la o conferinta de presa impreuna cu deputatul Nicusor Dan, candidat…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a criticat joi faptul ca masinile firmei de salubritate din Sectorul 5 au bruiat conferinta sustinuta de deputatul independent Nicusor Dan, acuzand faptul ca in spatele acestei actiuni se afla primarul general, Gabriela Firea, si primarul Sectorului…

- Președintele PNL București, Violeta Alexandru, a reacționat, joi, dupa ce Nicușor Dan a fost șicanat de șoferii camioanelor firmei de salubritate din Sectorul 5 in timpul unei conferințe. „A venit randul primarului PSD din Sectorul 5 sa execute dorințele stapanei”, a spus ea, anunța MEDIAFAX.„Este…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a criticat joi faptul ca masinile firmei de salubritate din Sectorul 5 au bruiat conferinta sustinuta de deputatul independent Nicusor Dan, acuzand faptul ca in spatele acestei actiuni se afla primarul general, Gabriela Firea, si primarul Sectorului 5,…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a declarat joi ca este de acord cu introducerea votului electronic, inclusiv la alegerile locale. "Eu sunt pentru votul electronic, inclusiv la alegerile locale. Experienta din aceasta perioada ne-a aratat ca facem fata la decizii luate…

- Deși parcurile din București au fost inchise pe timpul starii de urgența decretate de președintele Klaus Iohannis in Romania, primarul Sectorului 3, Robert Negoița, și iubita sa, au fost surprinși in prima zi de Paște plimbandu-se cu bicicleta in parcul IOR din Capitala. Vezi ce amenda usturatoare a…