- Biroul Politic al PNL Bucuresti a decis, joi seara, sustinerea candidaturii lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei, a anuntat presedintele filialei, Violeta Alexandru potrivit Agerpres. Ea a afirmat ca decizia a fost luata cu unanimitate de voturi si ca va propune in sedinta Biroului Executiv al PNL…

- Dan Barna a afirmat ca este o veste foarte buna faptul ca Ludovic Orban a anunțat ca PNL il va susține pe Nicușor Dan pentru Primaria Capitalei. Liderul USR a precizat ca este un mare pas inainte pentru un candidat unic anti-PSD la București.Citește și: S-a gasit un tratament pentru coronavirus…

- Presedintele PNL Ludovic Orban urmeaza sa anunte, joi, sustinerea liberalilor pentru candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei, au precizat surse liberale pentru Libertatea. In urma sondajelor interne ale PNL, Nicusor Dan este singurul politician care o poate invinge pe Gabriela Firea, candidatul…

- Dupa ce prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a anuntat ca alegerile parlamentare anticipate ar putea avea loc in luna aprilie, iar PMP sustine acest demers, Traian Basescu ii da acestuia planurile peste cap, afirmand ca Romania nu are nevoie de instabilitate politica in acest moment. "Anticipatele…

- Partidul lui Dacian Cioloș incearca sa blocheze candidatura lui Nicușor Dan in competiția interna din Alianța USR-PLUS, unde fostul președinte al USR se lupta cu candiatul PLUS, Vlad Voiculescu pentru candidatura la Primaria Capitalei. PLUS a cerut Autoritații Electorale Permanente o interpretare…

- „Am spus de la inceput ca vreau ca opoziția sa aiba un candidat unic. Aș vrea sa fiu eu acela. Daca nu voi fi eu acela, voi face un pas in spate”, a declarat Nicușor Dan, intrebat daca se va retrage daca Alianța USR-PLUS ii va cere asta.USR București l-a validat pe Nicușor Dan candidatul filialei la…

- Dacian Ciolos a declarat sambata, dupa realegerea sa in functia de presedinte al PLUS, ca partidul sau sustine in continuare candidatura lui Vlad Voiculescu la Primaria Capitalei, informeaza Agerpres."Suntem convinsi ca avem o sansa mare sa castigam alegerile locale la Primaria Capitalei si suntem gata…

- Adica Vlad Alexandrescu, nu Nicușor, pe care il vrea USR Reales președinte al PLUS fara contracandidat , Dacian Ciolos, a declarat sambata, referindu-se la existenta unui candidat USR - PLUS la Primaria Capitalei, ca se vor face toate eforturile pentru a exista un candidat comun. El s-a declarat totusi…