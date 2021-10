Stiri pe aceeasi tema

- Legea pentru trecerea talonului de pensie in format electronic a fost adoptata de Camera Deputaților. Cum poate fi obținut Legea pentru trecerea talonului de pensie in format electronic a fost adoptata de Camera Deputaților. Cum poate fi obținut Miercuri, Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege…

- Decizie majora pentru pensionari. Deputații au votat talonul de pensie electronic. Cum se obține cuponul de la Casa de Pensii Deputații au luat decizia finala pentru pensionari, cu privire la taloanele de pensie. Acestea vor putea fi trimise pensionarilor și in format electronic. Camera Deputatilor…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede posibilitatea ca talonul de pensie sa fie transmis, la cerere, in format electronic, de catre Casa Nationala de Pensii Publice. Proiectul de lege completeaza art. 109 din Legea nr. 263/2010, in sensul instituirii posibilitatii transmiterii…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede posibilitatea ca talonul de pensie sa fie transmis, la cerere, in format electronic, de catre Casa Nationala de Pensii Publice, potrivit hotnews. Proiectul de lege completeaza art. 109 din Legea nr. 263/2010, in sensul instituirii…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede posibilitatea ca talonul de pensie sa fie transmis, la cerere, in format electronic, de catre Casa Nationala de Pensii Publice.

- Deputatul PSD Sorin Grindeanu l-a provocat pe co-președintele USR-PLUS, Dacian Ciolos, la „mindfulness pentru incepatori in politica” si anume ca USR-PLUS sa mediteze impreuna in sala de plen si cu cei de la AUR, cand va fi citita joi motiunea PSD. El a adaugat ca asteapta ca USR PLUS sa voteze motiunea…

- Guvernul a aprobat suplimentarea cu 1.000 de posturi a personalului din casele teritoriale de pensii pentru a acoperi deficitul de angajați care sa participe la procesul de evaluare a celor aproximativ 5.000.000 de pensii din sistemul public aflate in plata, a informat Ministerul Muncii, intr-un comunicat.…

- Numarul total al pensionarilor era, la sfarsitul lunii martie 2021, de 4.902.657 persoane, in scadere cu 41.097 persoane fata de perioada corespunzatoare a anului 2020 si cu 28.711 fata de sfarsitul lunii decembrie 2020, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Din total,…