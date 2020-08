Stiri pe aceeasi tema

- Instituțiile din subordinea Ministerului Muncii au termen pana in 15 august sa implementeze soluții pentru comunicarea online cu cetațenii, a anunțat ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Potrivit acesteia, lumea s-a schimbat, iar administrația din Romania a ramas mult in urma. Ministrul Muncii, Violeta…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma ca a cerut ca dosarele din arhivele Caselor de Pensii sa fie puse in ordine si pastrate lizibile, mentionand ca trebuie facute investitii si pentru digitalizare. Ea spune ca se fac verificari pentru a se vedea in ce situatie sunt acum arhivele institutiilor…

- Violeta Alexandru i-a cerut, joi, scuze unei femei din Alba care a primit o pensie mai mica, timp de 16 ani, din cauza unei erori de calcul a functionarilor care lucreaza la Casa de pensii Alba. Ministrul Muncii a precizat ca nu tolereaza astfel de greseli si a solicitat demisia sefului de serviciu…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, face parada cu realizarile sale din fruntea Ministerului Muncii, publicand o imagine in toiul nopții.Ministrul Muncii, Violeta Alexandru,a postat, vineri seara, pe Facebook o fotografie cu modul in care arata o arhiva din Bucuresti cand a gasit-o si cum…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat miercuri, intr-o videoconferinta, ca statul va plati jumatate din salariile romanilor concediati in strainatate care s-au angajat in tara. „Sunt necesare cateva precizari privind accesul somajului tehnic si decontarea unei parti din salarii”, a declarat…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat vineri, ca pentru somajul tehnic au fost facute plati in valoare de 2,4 miliarde de lei de care au beneficiat 1,5 milioane de angajati. Ea face apel la angajatori sa isi plateasca angajatii, reamintind ca au termen ca in trei zile de primirea sumelor,…