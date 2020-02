Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a confirmat, joi seara, ca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie 2020. Intrebata la TVR daca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie, Violeta Alexandru a raspuns: "Cresc pensiile". "Asa este legea. (...) Imi pare rau, trebuie sa…

- Dupa aproape un an, timp in care deputatul USR Maramures, Vlad Emanuel Durus, a sustinut constant cauza fostilor salariati de la IPEG, exclusi de la recalcularea pensiilor, Guvernul in functie a decis ca argumentele prezentate de fostii salariati si de deputatul USR sunt corecte. In consecinta, executivul…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a facut o declaratie care a provocat reactii dure pe scena publica. Referindu-se la propunerea ca romanii sa poata munci, la cerere, pana la 70 de ani, ea a afirmat ca in societatea din Romania exista o tendinta "sa se munceasca cat mai putin". Potrivit ministrului…

- Decizia privind majorarea varstei legale de pensionare trebuie foarte bine cantarita, pentru a da celor care doresc posibilitatea sa munceasca si dupa implinirea varstei de pensionare, dar si pentru a tine cont de o tendinta din societate, aceea de a munci cat mai putin, de a se pensiona cat mai devreme,…

- Cine va dori sa munceasca mai mult va putea s-o faca in mod legal! Guvernul se gandește la posibilitatea de a le permite romanilor care doresc sa se pensioneze mai tarziu decat este prevazut in lege.

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat ca in momentul de fața nu exista riscuri pe termen scurt și mediu, scrie bugetul.ro. Insa, ar putea aparea riscuri pe termen lung mai ales ca cei care contribuie la fondul de plata sunt doar cu 400.000 mai mulți decat pensionarii. Citeste si Pensiile…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, spera ca, pana la inceputul anului viitor, sa aiba un inventar complet al problemelor generate de noua lege a pensiilor. Intrebata marti cand se...

