- O echipa a unui post de televiziune a fost atacata vineri dupa-amiaza, in centrul Berlinului, de persoane care participau la un miting organizat de 1 mai, unele persoane fiind ranite in urma violentelor, informeaza publicatiile Die Welt si Frankfurter Allgemeine Zeitung, potrivit Mediafax.Politia…

- Cei doi lei care vegheaza Institutul de Arta din Chicago, precum si imensa sculptura a lui Pablo Picasso din Daley Plaza au masca contra noului tip de coronavirus.Guvernatorul statului Illinois le-a cerut oamenilor ca de acum inainte sa poarte masca cand se afla pe strada. Primarul orasului…

- Yap Lai Hong, o femeie in varsta de 102 ani din Singapore, s-a vindecat de coronavirus, relateaza presa internationala.Femeia a fost cea mai in varsta persoana infectata cu coronavirus in Singapore. Ea a fost externata vineri din spitalul Tan Tock Seng. Yap are cinci copii, 11 nepoti si 13…

- Gabriela Firea atrage atentia numarul masinilor care circula in Bucuresti a crescut de cand autoritatile au anuntat relaxarea masurilor de restrictie. "#ImpreunaVomReusi #stamacasa Urmare a anunțului facut zilele trecute de autoritați in legatura cu relaxarea restricțiilor de circulație…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat, pe Facebook, ca vineri vor fi procesate ultimele plați pentru șomajul tehnic aferente lunii martie. Aceasta a anunțat ca vor ramane pentru luni trei zone din țara, unde este nevoie de verificari suplimentare.„De final de zi #lamunca, am un sentiment…

- Ministrul Muncii a subliniat ca intre ea si Ambasada Romaniei in Germania, respectiv atasatul de munca din Germania, este o comunicare permanenta in aceasta perioada, "de dimineata pana seara", in contextul recentelor plecari ale romanilor la munca, in strainatate. "Inainte de orice, as spune…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat un ajutor pentru parinții trimiși in șomaj. Oficialul a anunțat ca parintii aflati in plata stimulentului de insertie, carora li s-a suspendat/incetat contractul de munca, primesc, neintrerupt, stimulentul pe o perioada de 3 luni. Stimulentul de insertie…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat sambata, pe pagina sa de Facebook, ca a solicitat Inspectiei Muncii sa se adapteze noii realitati, fara sa acopere vreun abuz, sa urmareasca sesizarile angajatilor si, daca se impune, doar acolo sa desfasoare controale."In…