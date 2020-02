Ministrul demis al Muncii, Violeta Alexandru, afirma ca se va implica personal pentru reducerea duratei de peste un an in stabilirea pensiilor internationale pentru romani, deoarece sunt persoane care, dupa ce au lucrat si in Romania si in strainatate, asteapta prea mult pana sa primeasca decizia de pensionare. "Am chemat la Bucuresti toti atasatii de munca din ambasadele si consulatele noastre. Dupa toate datele pe care le-am cerut in ultimele saptamani si dupa aceste discutii avute ieri si astazi (miercuri si joi n.r), ma indrept spre cateva actiuni imediate. Ma voi implica personal sa se reduca…