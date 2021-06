Liderul PNL București, Violeta Alexandru, o critica extrem de dur pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, in problema munților de gunoaie din Sectorul 1. Violeta Alexandru susține ca cetațenii ar merita mult mai mult respect din partea primarului, iar intreg scandalul ar fi trebuit sa se desfașoare in instanța, nu in mass media.

”Locuitorii sectorului 1 merita scuze pentru ca stau de saptamani bune cu munți de gunoaie in fața caselor și a blocurilor. Eu fac acest lucru. Ii respect. Nu am nicio atribuție administrativa la nivelul sectorului 1 dar nici nu pot spune ca am fost indiferenta…