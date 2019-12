Stiri pe aceeasi tema

- Situatia in care persoane in varsta de 45 de ani, in plina forma de munca, se pensioneaza din sistemul public si revin sa se angajeze tot in sistemul public este profund injusta, acesta fiind motivul pentru care s-a interzis cumularea pensiei cu salariul de la stat, a declarat ministrul Muncii, Violeta…

- Situatia in care persoane in varsta de 45 de ani, in plina forma de munca, se pensioneaza din sistemul public si revin sa se angajeze tot in sistemul public este profund injusta, iar acesta este sensul interdictiei cumularii pensiei cu angajarea in sistemul public, a declarat ministrul Muncii si…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a anuntat ca Guvernul a luat decizia interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, insa astfel incat sa nu fie afectate alte drepturi."Am tinut cont de hotararile Curtii Constitutionale si am explicat ca modificarile nu se pot aplica alesilor, respectiv…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, vine cu precizari legate de proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, spunand ca se va ține cont de situația celor cu pensii mici și ca masura va respecta deciziile Curții Constituționale. Ce spune Ludovic Orban despre cumulul…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a confirmat, la Digi 24, ca, in prezent, „se lucreaza la un proiect de lege, la minister", legat de interzicerea cumularii pensiei cu salariul, la stat.

- Noua guvernare liberala arata ca nu a glumit cand a anunțat evaluarea angajaților la stat. E alerta in tot sistemul public! Noul ministru al Muncii face controale inopinate chiar din primele zile de mandat. Vineri, Violeta Alexandru a mers la Casa Locala de Pensii Sector 6 București, dorind sa verifice…

- Ministrul propus al Muncii, Violeta Alexandru, spune ca isi doreste eliminarea supraimpozitarii contractelor part-time, astfel incat oamenii sa fie impozitati la nivelul orelor de munca pe care le presteaza. De asemenea, Alexandru a mai afirmat ca doreste aducerea la alb a contractelor de munca la negru…

- Fostul ministru PSD al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a taxat-o miercuri, la audierea in comisiile parlamentare, pe Violeta Alexandru, ministrul propus de PNL la Munca, dupa ce candidatul și-a prezentat planurile la minister.„Ati confirmat stirile ca vine apocalipsa. Am auzit ca au murit 1…