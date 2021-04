Stiri pe aceeasi tema

- Scene dramatice s-au derulat vineri seara, pana spre dimineața zilei de sambata, la Spitalul Foișor din București, acolo unde 105 pacienți au fost evacuați pentru ca unitatea s-a transformat, prin ordinul lui Raed Arafat, avizat de Vlad Voiculescu, in spital suport COVID-19. Dupa ce a tacut…

- Spitalul Foișor din București a fost evacuat, vineri seara, dupa un ordin semnat de Raed Arafat și avizat de Vlad Voiculescu. Din cei 105 pacienți internați pana vineri, mai puțin de 20 au fost transferați la alte unitați medicale, restul fiind externați și duși, de catre rude, la casele lor.…

- Autoritațile au evacuat Spitalul de Ortopedie Foisor din Bucuresti in timp record. Totul s-a intamplat pentru ca acesta a devenit unitate COVID. Zeci de oameni, abia operati, au ramas in curtea spitalului. Seful DSU, Raed Arafat, a incercat sa explice decizia de evacuare. „S-a luat decizia de a transforma…

- Mihai Gadea, directorul Antena 3, a comentat imaginile dramatice din București, unde Spitalul Foișor este evacuat de zeci de pacienți pentru a fi transformat in spital suport COVID. Decizia a fost luata de Raed Arafat și Vlad Voiculescu. Gadea a facut un apel la premierul Florin Cițu și la președintele…

- Noi nemulțumiri în interiorul PNL la adresa partenerilor de guvernare, USR-PLUS. În ședința Biroului executiv al PNL, miniștrii liberalii s-au plâns de colaborarea cu miniștrii USR-PLUS, au declarat pentru HotNews.ro surse din interiorul partidului. De asemenea, premierul Florin Cîțu…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a raspuns afirmațiilor facute recent de fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, potrivit carora „neincrederea in cifrele oficiale raportate in pandemie nu doar ca nu ajuta, dar sporesc ingrijorarea” oamenilor. Fostul Ministru al Muncii și liderul actual al…

- Dupa trei zile de la redeschiderea școlilor, in sectorul 4 al Capitalei au fost inregistrate trei cazuri de imbolnavire cu COVID-19 in randul elevilor, plus un profesor, a informat Primaria sectorului 4. In acest moment, numarul total al cazurilor confirmate din București a ajuns la cinci. In sectorul…