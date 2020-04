In acest moment sunt 800.000 de contracte individuale de munca suspendate si aproape 100.000 de contracte incheiate, dar nu am semnale ca toate acestea sunt incheiate in forme abuzive, a declarat, miercuri seara, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "In acest moment sunt 800.000 de contracte suspendate. Am observat intr-adevar o tendinta de a recurge la suspendare, intreruperea temporara a contractelor pentru a accesa aceste fonduri guvernamentale. Subliniez faptul ca acesti angajatori care adreseaza aceasta nevoie si solicita banii sunt oameni care pleaca de la premisa ca…