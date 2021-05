Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Bucuresti si fost ministru al Muncii, Violeta Alexandru, iti arata sustinerea pentru Ludovic Orban, la sefia partidului. Aceasta sustine ca il va vota pe Ludovic Orban la congresul din toamna, subliniind ca „dincolo de wow, conteaza seriozitatea, liberalismul practicat, nu declarat”.…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, anunta ca il sustine pe Ludovic Orban la sefia partidului, „singurul care s-a opus imprietenirii cu PSD din respect pentru alegatorii de dreapta si care a suferit politic pentru verticalitatea lui”.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, este atacat dur chiar in timp ce se afla la Cluj de președintele CJ Cluj, Alin Tișe. Aceasta susține ca a refuzat sa participe la conferința de presa alaturi de șeful sau de partid pentru ca acesta ii este inferior politic și ca a trecut de faza cand era impresionat…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, declara ca bugetul Capitalei va fi votat cu amendamente, aratand ca se vor taia anumite fonduri. "Ma bucura, in primul rand, pentru bucuresteni, decizia conducerii USR-PLUS de a sustine, pana la urma, bugetul Capitalei. Liderii politici ai…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca raspunderea politica „exclusiva” pentru mentinerea lui Vlad Voiculescu in functia de ministru al Sanatatii apartine celor din USR-PLUS.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca raspunderea politica "exclusiva" pentru mentinerea lui Vlad Voiculescu in functia de ministru al Sanatatii apartine USR PLUS, punctand ca, in momentul in care premierul Florin Citu considera ca un membru al Cabinetului afecteaza buna functionare…

- Presedintele PNL Bucuresti, deptatul Violeta Alexandru, anunta ca va depune un amendament la legea pensiilor, astfel incat taloanele de pensie sa poata fi trimise in format electronic, intrucat ”ideea asta sa stai acasa, sa nu iti poti face niciun program in asteptarea postasului este, pur si simplu,…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a spus, pe Facebook, ca afirmatii politice de genul „nu am incredere in cifrele cazurilor de COVID-19“ nu doar ca nu ajuta, dar sporesc ingrijorarea. In replica, intr-un comentariu la postare, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a precizat ca anul trecut,…