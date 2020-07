Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul are pregatite doua proiecte de ordonanta de urgenta, unul privind programul flexibil de munca si celalalt de sprijin pentru muncitorii zilieri si sezonieri, a declarat ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

- Masura va fi aplicata in situatiile in care angajatorii isi reduc temporar activitatea. Acest lucru implica o reducere a programului de lucru si, implicit, o reducere a salariilor pe termen limitat. Astfel, costurile salariale se vor imparti intre angajator si stat, insa numai temporar, noteaza Avocatnet.…

- MMPS a organizat, luni, dezbaterea publica ”Romania se intoarce la munca! Flexicuritate și digitalizare in contextul noilor tendințe din piața muncii din Romania!”, pentru a informa partenerii sociali despre intenția de a implementa un un program de lucru flexibil (modelul Kurzarbeit).Acest…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca Romania va incerca sa aplice programul flexibil de munca, denumit Kurzarbeit, care a fost implementat in mai multe tari europene, printre care si Germania. El a precizat ca, in cazul in care unei companii i s-au redus vanzarile, pentru a nu da afara angajatii,…

- Guvernul a aprobat o Ordonanța de urgența prin care a reglementat depunerea prin poșta electronica, sau prin alt mijloc electronic de comunicare, a cererilor, declaratiilor si documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor sociale, a drepturilor de asistenta sociala, a indemnizațiilor pentru…

- Timp de 3 luni- un procent de 41,5 % din salariul brut lunar al fiecarui lucrator caruia i se reactiveaza contractul de munca Stimularea incadrarii in munca a persoanelor in varsta de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor Facilitati pentru cei care angajeaza…

- Guvernul ar putea suporta 35% - 45% din valoarea bruta a costului salarial al angajaților, pentru revenirea in activitate a companiilor afectate de criza coronavirus, a anunțat marti seara ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. La inceput, ajutorul va fi fix, iar apoi redus treptat,…

- "Ratiunea acestui somaj tehnic si continuarea acestei masuri de somaj tehnic cu alte masuri, dar care au legatura cu somajul tehnic, este mentinerea legaturii si continuitatii relatiei dintre angajati si angajatori. De aceea nu am facut o investitie in masurile clasice de somaj, pentru ca am avut…