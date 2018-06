Stiri pe aceeasi tema

- Consultantul politic Cozmin Gușa a explicat, într-o intervenție telefonica la Realitatea TV, de ce decizia liderului liberal Ludovic Orban de a face o plângere penala pe numele premierului Dancila este justificata.

- Procentul mamelor care alapteaza este mai scazut in Europa si Statele Unite decat in tarile in curs de dezvoltare, potrivit unui raport UNICEF dat publicitatii joi, informeaza DPA. Mamele din cele mai sarace tari din lume alapteaza deseori pana in cel de-al doilea an de viata al bebelusului,…

- In Republica Moldova vor fi create Centre de Justiție Familiala, instituții ce vor avea drept obiectiv acordarea asistenței complexe victimelor violenței in familie, dupa modelor celor existente in Statele Unite ale Americii. Potrivit Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, in cadrul centrelor,…

- Arta a fost intotdeauna cea mai sublima forma de exprimare. Este cea mai profunda expresie a creativitații. Ea vorbește despre viețile multor personalitați, deoarece prin ea te poți regasi. La fel cu s-a regasit și Constantin Botezat- un tanar pictor din Republica Moldova, care a putut sa descopere…

- Premierul Viorica Dancila le-a solicitat miercuri ministrilor Sanatatii, Muncii si Finantelor ca, pana la sfarsitul acestei saptamani, sa identifice "problemele care apar in sistemul de sanatate" pentru a putea fi gasite solutii."In cadrul acestei sedinte vreau sa rog pe doamna ministru al…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat marti ca liberalii vor solicita in fiecare sedinta a Parlamentului dezbaterea si votul asupra proiectului de lege pentru aprobarea OUG 82/2017 privind pilonul II de pensii, urmand sa o conteste la Curtea Constitutionala.Citeste si: Lovitura GREA pentru…

- Violeta Alexandru, fost ministru al Consultarii Publice și Dialogului Social in Guvernul Cioloș, scrie sambata, pe Facebook, ca a cerut asociației Romania 100 sa inlature fotografia sa de pe site și anunța ca "dupa o perioada in care am lucrat impreuna și la care ma uit cu respect, drumurile se despart".…

- Numarul seismelor de mare intensitate va creste pe plan global in 2018, potrivit unui studiu publicat recent de cercetatorii din Statele Unite. Fenomenul ar fi cauzat de o incetinire ciclica a miscarii de rotatie a Terrei, informeaza forbes.com.