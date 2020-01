Guvernul este departe de a lua o decizie privind majorarea varstei de pensionare, nu exista o propunere conturata in sensul de proiect si absolut nimeni nu a vorbit despre un imperativ, despre o obligatie in acest sens, a declarat luni seara, la B1 TV, ministrul Muncii, Violeta Alexandru. "Suntem in prima etapa de documentare, fara sa fi conturat propriu-zis un proiect de amendare legislativa, ci mai degraba ne facem o parere despre ceea ce se intampla in celelalte tari din Uniunea Europeana, despre ceea ce se intampla in Romania si tinem cont de toti factorii specifici Romaniei. Ma refer la speranta…