Violeta Alexandru, despre liberali: Suntem civilizați și respectuoși Violeta Alexandru a oferit o serie de explicații referitoare la tensiunile din partid. Fostul ministru al Muncii a afirmat ca liberalii sunt civilizati, sunt respectuosi, se concentreaza pe treaba nu pe arunca jigniri la adresa presedintelui PNL Ludovic Orban. Totodata, ea a mai adaugat ca aceasta campanie interna ridica probleme in privinta livrarii rezultatelor la nivel guvernamental. „Cred ca aceasta campanie, in acest moment, ne ridica niste probleme in ceea ce priveste viteza de livrare a rezultatelor la nivel guvernamental si nu inseamna ca imi critic partidul, imi iubesc partidul si ii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii, s-a dezlanțuit in fieful urmașei sale, Raluca Turcan, la PNL Sibiu. Alexandru nu a ezitat sa ii puna la punct pe liberalii care l-au atacat pe Ludovic Orban și a punctat ca nici partenerii de guvernare și nici cetațenii nu ii vor respecta pe cei din PNL…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, îi critica pe liberalii care si-au anuntat sustinerea fata de Florin Cîtu pentru functia de presedinte al PNL, Orban sustinând ca acestia „nu-l considera capabil sa conduca partidul”. Orban a vorbit despre „presiuni din exteriorul…

- Ionel Bogdan a fost reales presedinte al filialei liberale maramuresene pentru mandatul 2021-2025. Alegerea a avut loc in cadrul Comitetului de Coordonare Judetean la care au fost prezenti numerosi membri din conducerea partidului, printre care: Ludovic Orban, presedinte PNL, Rares Bogdan, prim-vicepresedinte…

- ”Sunt foarte realista. PNL Bucuresti are un potential extraordinar, are oameni foarte bine pregatiti, dar are in continuare si multa treaba de facut - in interior si pentru bucuresteni. In toate sectoarele. Asta pentru ca nu prea s-a facut treaba serioasa prea multi ani, s-au preferat intelegerile,…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, afirma ca declaratiile "teribiliste" conform carora "PNL ia toate sectoarele maine" nu conving pe nimeni, punctand ca o competitie cu USR-PLUS fundamentata pe orgolii ar conduce la o noua victorie a PSD in Capitala. "Sunt foarte realista. PNL Bucuresti…

- Lupta pentru șefia organizațiilor PNL care au președinți interimari a intrat in linie dreapta, fapt pentru care acum se contureaza echipele de conducere la nivel de județ și București, dar mai ales in ce tabara se poziționeaza fiecare organizație, adica cu Ludovic Orban sau cu Florin Cițu. Una dintre…

- Presedintele PNL Bucuresti si fost ministru al Muncii, Violeta Alexandru, iti arata sustinerea pentru Ludovic Orban, la sefia partidului. Aceasta sustine ca il va vota pe Ludovic Orban la congresul din toamna, subliniind ca „dincolo de wow, conteaza seriozitatea, liberalismul practicat, nu declarat”.…

- Fostul ministru PNL al Muncii, Violeta Alexandru, anunța duminica, pe Facebook, ca il susține pe Ludovic Orban la șefia PNL, in fața lui Florin Cițu, pentru ca ea nu și-ar face un proiect cu oameni care atunci cand aveau nevoie de sprijin politic „se gudurau pana la exagerare prin tot felul de promisiuni…