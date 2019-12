Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea salariului de baza minim brut pe tara a fost decisa la finalul unei sustinute activitati de analiza si nu din pix, pe calcule electorale, potrivit ministrului Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru.Executivul a aprobat in sedinta de vineri seara HG pentru stabilirea salariului…

- Cresterea salariului de baza minim brut pe tara a fost decisa la finalul unei sustinute activitati de analiza si nu din pix, pe calcule electorale, a afirmat ministrului Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "In sedinta de Guvern de aseara a fost aprobat HG pentru stabilirea salariului de…

- Salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2020 de la 2.080 de lei la 2.230 lei brut, adica de la 1.265 lei la 1.346 lei net, adica in mana, potrivit proiectului publicat de catre Ministerul Muncii pe site-ul sau. Procentual, majorarea este de 7,2%. Pentru cei cu studii superioare, salariul minim brut…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, si seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, au oferit, marti, la finalul reuniunii Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, detalii despre cele trei scenarii posibile pentru majorarea salariului minim. In mod concret, Ionel Danca a explicat…

- Este aproape sigur. Guvernul Orban va susține o majorare a salariului minim cu 7,2%. Decizia ar urma sa fie luata oficial astazi. Mai mult, Guvernul Orban va elimina salariul diferențiat in funcție de studii. Trei variante de lucru pentru MAJORAREA SALARIULUI MINIM pe economie, analizate de…

- Ping - pong cu nervii romanilor care caștiga salariul minim pe economie. Fostul ministru al Muncii Marius Budai anunța ca deocamdata creșterea salariului minim nu este certa și ca totul depinde de PNL.Citește și: Anunț de ULTIM MOMENT de la ANM - Cat va dura primavara din plina toamna…

- DECIZIE… Guvernul a decis majorarea salariului minim cu aproximativ 100 de lei, o cifra care aduce izbitor cu valoarea anuntata de Nicolae Ceausescu, inainte de caderea guvernarii comuniste. Dincolo de aceasta cifra, de 100 de lei, trebuie sa spunem ca valoarea salariului minim va ajunge la 2.262 lei.…

- "Am decis ca salariul minim brut garantat in plata sa creasca de la 2.080 de lei la 2.262 de lei, si cu o singura exceptie, pentru cei care lucreaza in domeniu unde e nevoie de studii superioare si minim un an vechime sa creasca de la 2.350 la 2.620. Dar modificarea nu este aparuta peste noapte,…