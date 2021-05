Stiri pe aceeasi tema

- Premierul leton Krisjanis Karins a anuntat ca il va inlocui pe ministrul finantelor, Janis Vitenbergs, care preluase aceasta functie in aprilie 2020, transmite dpa potrivit Agerpres. Aceasta este a doua schimbare a titularului portofoliului finantelor in guvernul de la Riga de la inceputul pandemiei…

- "Va rog sa fiti in continuare parteneri in acest efort comun al informarii corecte si al responsabilizarii romanilor, de a se vaccina in numar cat mai mare, pentru a ne intoarce la normalitate. Va doresc sa ramaneti mereu liberi, de partea adevarului si binelui public, independenti, sa informati corect…

- Artista Irina Rimes s-a vaccinat cu prima de doza de vaccin anti-Covid. Aceasta a marturisit ca nimeni nu a impus-o și nici nu a fost platita pentru a ieși public și anunța ca s-a vaccinat.

- Salariile din sectorul public sunt in atenția guvernului Foto: gov.ro. Salariile din sectorul public sunt saptamâna aceasta în atenția guvernului, dupa ce premierul a aflat ca cheltuielile de personal au crescut în prima parte a anului; numai în ianuarie au fost mai…

- Spaima romanilor de a nu se infecta cu noul coronavirus este tot mai mare. Chiar și in India, au fost luate masuri stricte pentru a controla creșterea numarului, iar lockdownul a fost una dintre modalitațile majore de prevenire a atacului de virus care pune viața in pericol. Alimentul-minune in timpul…

- Cea mai fericita țara din lume ramane Finlanda, pentru al patrulea an consecutiv, arata un raport al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), scrie DPA. Deși pandemia de coronavirus dureaza de...

- La un an de la declararea Strii de Urgen în România în contextul pandemiei de COVID19 Zitec lider pe piaa de IT & digital marketing din România relev rezultatele studiului naional Regista &bdquoNoua realitate a lucrului de acas&rdquo. Studiul îi propune s afle cum sau ada...

- Jandarmii damboviteni au executat zilnic misiuni de verificare a respectarii masurilor adoptate de autoritati in contextul pandemiei de Covid-19.In perioada 1 – 7 martie a.c., sub autoritatea Institutiei Prefectului, impreuna cu politistii au fost desfasurate actiuni de verificare in zone aglomerate,…