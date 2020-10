Stiri pe aceeasi tema

- Institutia Muncii trebuie desfiintata si reinfiintata cu o alta organigrama si cu organizarea de concursuri pentru posturile cheie, considera ministrul Muncii, Violeta Alexandru. "Evaluarea mea - pe care tocmai am terminat-o - cu privire la Inspectia Muncii imi arata ca aceasta institutie nu poate…

- Ministrul german al muncii, Hubertus Heil, și-a amanat vizita in Romania Ministrul german al muncii, Hubertus Heil, și-a amânat vizita pe care urma sa o înceapa, astazi, în România, în contextul evoluției pandemiei de COVID-19. Într-o convorbire telefonica,…

- Registru electronic unic pentru toti salariații din Romania, inclusiv bugetari. Alexandru: ”Toti cei platiti din bani publici sa fie alaturi de angajatii din privat, intr-un loc” Ministerul Muncii propune infiintarea unui registru electronic denumit ”Reforma”, care sa cuprinda…

- Ministrul Muncii a sustinut ca cifrele prezentate recent de Inspectia Muncii privind cele 875.000 de contracte de munca incetate in perioada 16 martie - 15 iulie nu reflecta locuri de munca pierdute, ci majoritatea acelor contracte sunt ale unor salariati care aveau simultan mai multe contracte active.…

- Fostul ministru al Muncii Marius Budai anunța ca aproape 630.000 de romani au ramas fara locuri de munca, in vreme ce actualul ministru al Muncii anunța ca in prezent in Romania sunt mai mulți oameni angajați decat pe vremea PSD."Minciuna, politica de casa a PNL.Dupa ce a dovedit ca nu știe sa interpreteze…

- Ministrul le cere acestora sa termine cu ”practicile” de atentionat persoana la care merg in control, dar si sa iasa din birouri, “din locurile comode” in care stau cu aer conditionat, si sa mearga alaturi de echipe pe teren. “As vrea ca toti inspectorii sefi sa fie cu echipele lor pe teren. Dati un…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, le-a cerut inspectorilor-sefi din teritoriu sa ii insoteasca pe inspectori controalele efectuate in teren. Violeta Alexandru le-a mai transmis sefilor ITM ca, atunci cand se deplaseaza de acasa spre serviciu si vad un santier cu muncitori fara echipamente de protectie,…

- "Diferenta dintre acest guvern si guvernul anterior este ca noi avem rezultate si avem rezultate intr-o perioada cu totul exceptionala pentru care nimeni nu te-a pregatit sa o gestionezi, dar pe care apreciez ca am gestionat-o cat mai bine cu putinta", a afirmat Alexandru intr-o conferinta de presa…