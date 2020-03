Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 200.000 de contracte de munca suspendate au fost inregistrate la nivelul acestei saptamani, a declarat, vineri, ministrul Muncii, Violeta Alexandru. ‘Din datele pe care le avem la dispozitie in Registrul electronic al evidentei salariatilor, REVISAL-ul asa cum este cunoscut, evidenta pe…

- Se discuta despre marirea pensiilor sau, mai degraba, despre amanarea maririi pensiilor, dintotdeauna. Guvernul Orban a incercat sa vina la inaintare cu o sumedenie de argumente pentru a justifica lipsa banilor pentru gesturi atat de generoase Din fericire pentru pensionari, aceștia au in sfarșit o…

- Aseara, Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a vorbit la Romania TV despre majorarea pensiilor si a facut precizari cu cat se vor majora ele anul acesta, dand asigurari, cu aceasta ocazie, ca pensiile vor creste cu 40 la suta de la 1 septembrie 2020. "Pensiile vor creste, sumele sunt prevazute in buget.…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, lanseaza un atac extrem de dur la adresa ministrului Muncii, Violeta Alexandru. Badulescu ii cere ministrului sa nu mai dezinformeze publicul in ceea ce privește furnizarea agentului termic din Capitala și ii sugereaza sa se apuce serios de munca.Citește…

- Piata muncii din Romania se confrunta in continuare cu criza acuta de personal in mai multe domenii. Aceeasi situatie o intalnim si la Vaslui, unde agricultura are un deficit important de forta de munca, desi rata somajului in zona este destul de ridicata, iar unii angajatori ofera salarii tentante. …

- Fostul ministru al Muncii, Olguta Vasilescu, a facut declaratii in exclusivitate la Romania TV: - Guvernul Orban a redus cu 10% ajutoarele pentru fermieri. - Este inadmisibil sa vii cu cresterea virstei de pensionare la 70 de ani. - Avem un guvern iresponsabil. - Dumneavoastra…