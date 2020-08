Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, sustine ca Partidul Social Democrat, initiatorul motiunii de cenzura impotriva Guvernului Orban, nu isi doreste sa preia guvernarea, pentru ca "nu este usor" sa gestionezi o criza. "Eu am toata increderea ca parlamentarii care vad diferenta…

- Presedintele USR Dan Barna a criticat joi motiunea de cenzura depusa de PSD, catalogand-o drept „un exerciti stupefiant de iresponsabilitate”. Acesta argumenteaza ca o criza politica nu va rezolva criza sanitara si economica cu care se confrunta la ora actuala Romania.

- Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului prevede ca "in cel mult cinci zile de la data depunerii, motiunea de cenzura se prezinta in sedinta comuna a celor doua Camere. Dezbaterea motiunii de cenzura are loc in cel mult trei zile de la data cand a fost prezentata in sedinta…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider interimar al PSD, a anuntat, miercuri, ca social-democratii vor depune in data de 17 august motiunea de cenzura impotriva Guvernului, sustinand ca Romania este o "tara in deriva" si cu un guvern cu "zero credibilitate". "Pe 17 august,…

- Tot pe 14 august voiai sa o si citeasca astfel incat saptamana viitoare sa dea votul pe aceasta motiune si practic cei din PSD voia sa-i trimita pe cei din guvernul Orban acasa. Acest lucru nu se va mai intampla potrivit unor surse din Partidul Social Democrat, a anuntat Romania TV. Negocierile…

- Nu exista "niciun motiv" pentru depunerea unei motiuni de cenzura împotriva Guvernului, deoarece acesta "si-a facut datoria cu vârf si îndesat", iar un asemenea demers ar arata "iresponsabilitatea" PSD, a declatrat sâmbata premierul Ludovic Orban.…