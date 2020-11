Violeta Alexandru are CORONAVIRUS. În ce stare se află ministrul Ministrul Muncii, Violeta Alexandru , a anunțat intr-o postare pe facebook ca a fost confirmata pozitiv cu noul coronavirus. In ciuda acestui lucru, ministrul a promis ca iși va continua treaba și va fi ”chiar mai activa și eficienta”. "Am atat de multa treaba (și imi și place ceea ce fac) incat, chiar și cu acest rezultat pozitiv la testul pentru covid , voi continua sa muncesc de acasa. Voi fi chiar mai activa și mai eficienta, la Minister se mai intampla sa ma intrerup des pentru ca apare o urgența și daca tot sunt acolo, intrerup ce fac și o rezolvam. Parte dintre aceste urgențe (așa e viața… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

