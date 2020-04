Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat miercuri seara, printr-o postare pe Facebook, ca a fost pregatit un proiect de act normativ care vizeaza somajul tehnic pentru institutiile publice, angajatii avand posibilitatea de a ramane acasa, prin rotatie, un numar egal de zile…

- Eliberat condiționat in urma cu cateva zile, Sorin Ovidiu Vintu a și postat pe Facebook o inregistrare video in care critica dur masurile de carantina și iși indeamna urmaritorii sa iși decida singuri soarta. Omul de afaceri ii avertizeaza pe oameni ca in curand vor ramane fara mancare și se intreaba…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anunțat pe Facebook ca “in scurt timp”, ministerul va transmite ce se va intampla cu examenele nationale, cand vor putea fi reluate cursurile si care vor fi deciziile cu privire la sustinerea examenelor pentru gradele didactice. Ministrul mai spune ca in spatiul…

- Platile de la Guvern se vor face mai devreme, in doar 15 zile de la depunerea solicitarii la AJOFM, nu la 30 de zile, ca pana acum, a afirmat vineri Violeta Alexandru, ministrul Muncii, citata de Economica.net. Aceasta a explicat ca angajatorii nu trebuie sa plateasca ei somajul tehnic, ci, dupa depunerea…

- Realizatorul emisiunii In gura presei, de la Antena 3, Mircea Badea, anunța, pe pagina sa de Facebook, ca este vizat de un dosar penal pentru o presupusa fapta din 4 iulie 2018. Polițiștii Secției 6 din Capitala s-au gandit, probabil, ca, neavand cazuri de infracțiuni derivate din epidemia de coronavirus,…

- Hotararea de Guvern pentru aplicarea Legii privind zilele libere acordate parintilor cu copii minori in supraveghere pe perioada inchiderii scolilor va fi adoptata de Executiv in prima sedinta de Guvern, programata miercuri, a anuntat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru,…

- Comisia Europeana spune ca nu a primit, inca, un plan pentru redresarea deficitului bugetar de la autoritațile romane, avand in vedere procedura de deficit excesiv, deși ministrul interimar al Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat opusul, pe Facebook, intr-o inregistrare video. Multa lume a dorit sa știe…

- Bucurie extrem de scurta privind dublarea alocațiilor pentru copii. Klaus Iohannis a semnat legea, insa alocațiile marite vor ajunge la copii abia peste șase luni, cel mai probabil, a anunțat la scurt timp, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. Alexandru a declarat ca legea nu poate…