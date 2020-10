Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a efectuat vineri o vizita de lucru in județul Hunedoara, la invitația senatorului PNL de Hunedoara Carmen Harau și a deputatului Lucian Heiuș, președintele PNL Hunedoara. Intr-un adevarat tur de forța, ministrul Violeta Alexandru a vizitat, in prima parte…

- "Gata suntem! S-a finalizat expediția pachetelor cu taloanele de pensii pentru septembrie și cu documentațiile de plata aferente. Pentru toata țara (provincie + sectoare București). Mai devreme cu 3 zile fața de termenul limita la care, conform convenției, se trimit la Poșta…

- Procedura deschiderii dosarelor de pensionare va fi simplificata. Ce avantaje au viitorii pensionari. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca, de saptamana viitoare, se va implementa un mecanism nou in ce priveste deciziile de pensionare pentru limita de varsta, pentru a se scurta astfel termenul…

- Ministrul Muncii a anuntat ca fiecare angajator va primi un e-mail cu o Notificare despre angajatul care se pregatește sa se pensioneze. Violeta Alexandru precizeaza ca face tot posibilul sa reduca timpii de așteptare a oamenilor la ghișee, sa ușureze relația cetațean - casa de pensii si sa se emita…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, vrea sa scurteze perioada de timp care trece de la momentul implinirii varstei pana la emiterea deciziei de pensionare prin aplicarea unui nou mecanism privind limita de varsta.

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat, luni, in urma unei vizite efectuate la Casa Judeteana de Pensii (CJP) Alba, ca urmareste indeaproape activitatea acestei institutii in conditiile in care a gasit aici aproape de 10.000 de dosare cu termene de solutionare intarziate,…

- Alocațiile vor fi marite cu 20% anual, pana in anul 2022, a anuntat premierul Ludovic Orban in sedinta de Guvern de miercuri, 29 iulie. Astfel, acestea vor ajunge sa se dubleze abia la 1 iulie 2022. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a intervenit in sedinta de Guvern, precizand ca majorarile vor…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat in direct la Romania TV faptul ca va exista o creștere a pensiilor, iar cifrele vor fi puse pe masa. Violeta Alexandru a oferit și o data posibila pentru eventuala creșterea a pensiei, care ar putea avea loc pe 1 septembrie.”Prin calendar inseamna…