Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a solicitat o discutie cu omologul sau din Germania, pentru a transmite rugamintea sa se acorde atentia cuvenita conditiilor de munca pentru muncitorii romani.



"Am solicitat o discutie cu ministrul Muncii din Germania pentru ca doresc sa transmit rugamintea mea si a Guvernului Orban pentru acordarea atentiei cuvenite conditiilor de munca pentru muncitorii romani. La nivel operational, ma implic in facilitarea comunicarii intre institutiile de control din domeniul muncii din orice tara in care avem, acum si in general, comunitati…