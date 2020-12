Stiri pe aceeasi tema

- Alocațiile copiilor vor crește cu 20% la inceputul anului viitor și cu inca 20% la jumatatea anului, a declarat ministrul Muncii, Violeta Alexandru pentru RFI, citat de Mediafax. In ceea ce privește pensiile, și acestea vor fi majorate, insa nu cu 40%, da ea de ințeles, fara sa ofere un procent clar.

- „Vor crește. Din punctul de vedere al liberalilor, lucrurile sunt foarte clare. In primul rand, in programul nostru de guvernare, pentru creșterea pensiilor am spus foarte clar ca avem in vedere o creștere care sa acopere 100% rata inflației și 50% din caștigul salarial mediu brut pe economie. Acest…

- „Avem doua acte normative, o ordonanta de urgenta si o hotarare de Guvern pentru prelungirea somajului tehnic pana la jumatatea anului viitor, respectiv pentru prelungirea masurii privind programul flexibil de lucru, adica Kurzarbeit. Intre timp au continuat consultarile cu partenerii sociali, dar…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, sambata seara, la Romania TV, ca pensiile vor crește in 2021, dar și in anii urmatori, conform programului de guvernare al Partidului Național Liberal. "Lucrurile sunt clar menționate, pensiile vor crește. Am crescut anul acesta, intr-un an…

- "Primul mesaj catre pensionari este ca pensiile vor creste si anul viitor si in anii viitori. Cresterile pe care le vom face vor fi fundamente pe calcule care arata seriozitatea cu care abordeaza Guvernul aceasta problema", a declarat Violeta Alexandru, in direct la Romania TV. Ministrul Muncii…

- "Arhivele si 0 intarzieri ale deciziilor pensiilor sunt doua dintre obiectivele mele. Sunt chestiuni pe care le-am observat mergand in teren. Mi-au pus semne de intrebare. Lucrurile trebuie puse in ordine. Unele lucruri tin de un bun simt elementar pentru oamenii din jur. Incercam sa digitalizam…

- Curtea Constitutionala a respins, joi, cu unanimitate de voturi, ca neintemeiata, sesizarea Guvernului impotriva legii privind dublarii alocatiilor copiilor, potrivit Romania TV. Guvernul decisese, printr-o ordonanța de urgența, majorarea etapizata a alocațiilor, dar Parlamentul a respins actul normativ,…

- Curtea Constituționala a respins joi, cu unanimitate de voturi, ca neintemeiata, sesizarea guvernului impotriva legii care prevede dublarea alocațiilor elevilor, conform unor surse citate de G4Media. Curtea Constitutionala a respins propunerea guvernului de a dubla alocatiilor copiilor in mod etapizat.…