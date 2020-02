Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Alexandru a fost desemnata președintele PNL București, cu 920 de voturi pentru numirea sa și cu 10 voturi împotriva, informeaza Mediafax. „A venit momentul oamenilor buni sa schimbe Bucureștiul”, a spus aceasta.„Nu exista pentru mine mândrie mai mare alta…

- Violeta Alexandru a fost desemnata președintele PNL București, cu 920 de voturi pentru numirea sa și cu 10 voturi impotriva. „A venit momentul oamenilor buni sa schimbe Bucureștiul”, a spus aceasta, potrivit Mediafax.„Nu exista pentru mine mandrie mai mare alta decat sa fiu colega voastra.…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a venit cu precizari legate de liftiera de la minister, aratand ca, odata expirat contractul cu firma la care aceasta era salariata, nu a mai dorit prelungirea lui, deoarece ''nu este necesar ca cineva sa fie angajat pentru a apasa pe buton''."Regret ca…

- Parlamentul de la Atena a ales-o miercuri pe Ekaterini Sakellaropoulou in functia de presedinte al Greciei, prima femeie care ocupa acest post in istoria tarii, transmite AFP. Sakellaropoulou (63 de ani),...

- Parlamentul de la Atena a ales-o miercuri pe Ekaterini Sakellaropoulou in functia de presedinte al Greciei, prima femeie care ocupa acest post in istoria tarii, transmite AFP, potrivit Agerpres. Sakellaropoulou (63 de ani), specialista in drept al mediului, a reunit in primul tur de scrutin voturile…

- Nicoleta Ținț a fost aleasa in funcția de președinta a Consiliului Superior al Magistraturii. Dupa ce la ședința precedenta a existat paritate de voturi in cazul judecatoarei Nicoleta Ținț, la reluarea votului aceasta a fost aleasa in funcția de președinta a CSM. Nicoleta Ținț a fost aleasa cu 15 la…

- Diaspora, Bucureștiul și județele Cluj, Timiș, Iași, Constanța și Prahova i-au adus lui Klaus Iohannis 2,64 milioane de voturi dintr-un total de 6,49 milioane obținute de Președinte in cel de-al doilea tur de scrutin, ceea ce reprezinta peste 40% din opțiunile exprimate duminica la urne de romani.Diaspora…

- Trimisul special al AGERPRES, Tudor Martalogu, transmite: Fostul premier polonez Donald Tusk a fost ales miercuri in functia de presedinte al Partidului Popular European (PPE) de delegatii reuniti la Zagreb in congresul formatiunii paneuropene. Tusk, singurul candidat inscris pentru presedintia PPE,…