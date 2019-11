Administratorii fondurilor de pensii private nu sunt niste borfasi sau niste profitori, iar legislatia care ii constrange pe acestia sa nu se joace cu banii deponentilor trebuie respectata, a declarat marti ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, in cadrul discutiilor cu parlamentarii din Comisia de Munca a Camerei Deputatilor. Ministrul Muncii a avut mai multe schimburi de replici in contradictoriu cu presedintele Comisiei, Adrian Solomon (PSD), pe tema fondurilor de pensii administrate privat. In contextul intentiei anuntate de ministrul Muncii privind cresterea contributiilor…